تشافي هيرنانديز يخطط لاستلام مهمة تدريب برشلونة

2019/07/22 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد خواكين هيرنانديز والد النجم الإسباني السابق وأيقونة برشلونة تشافي هيرنانديز أن العودة إلى ملعب “كامب نو” مدرباً يعتبر طموحاً لإبنه.

وبدأ تشافي هيرنانديز مسيرته التدريبية مع السد عقب إعتزاله النهائي ، وخاض الفريق أول مباراة تحت قيادته وانتهت بالتعادل 1-1 أمام بالاموس الإسباني.ولم يفوت خواكين هيرنانديز المباراة الأولى لتشافي كمدرب ، حيث تحدث عن ذلك في تصريح لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية ، ليقول “برشلونة هو المستقبل ، لكن هنالك الكثير من الضغط الذي سيواجهه ومن غير المناسب البدء بهذه الحالة ، البدء بالضغط لا يؤدي إلى أي مكان”.وأضاف “لقد قال أنه يريد تدريب برشلونة بالفعل ، لكن عليه أن يكون مستعداً ، إبني كان متحمساً لبدء التدريب وهو في سن 39 عاماً”.ويعتبر تشافي واحداً من أساطير برشلونة ، حيث قاد الفريق إلى عدد كبير من الألقاب خلال الفترة من 1998 حتى عام 2015.انتهى

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