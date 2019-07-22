2019/07/22 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزاً مثيراً وصعباً على حساب ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد فقط، في المباراة الودية التي جمعتهما في ولاية بوستون الأمريكية ضمن تحضيرات الفريقين استعداداً للموسم الجديد.

وواصل ليفربول الإنجليزي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا سقوطه في المباريات الودية التي يخوضها الآن خلال معسكره الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية استعداداً للموسم الجديد.وسقط ليفربول منذ يومين أمام بورسيا دورتموند الألماني قبل أن يخسر فجر اليوم أيضاً أمام إشبيلية، الأمر الذي أكد يورجن كلوب أنه سينظر فقط إلى الاستفادة من التجربتين.وتقدم إشبيلية على ليفربول في الشوط الأول بهدف من الإسباني المخضرم نوليتو في الدقيقة 37، قبل أن ينجح المهاجم البلجيكي المتألق ديفوك أوريجي من معادلة النتيجة قبل نهاية الفترة الأولى تحديداً في الدقيقة 44.وشهد الشوط الثاني حالة من العصبية والسخونة الكبيرة في الأداء، أدت إلى طرد جوريس جنانجون لاعبي إشبيلية بعد تدخله العنيف المقصود على ظهير ليفربول الشاب ياسر لاروشي.وقبل نهاية المباراة بعدة دقائق فاجأ إشبيلية الجميع بعشرة لاعبين وخطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق أليخاندرو بوزو، لينتهي اللقاء بفوز النادي الأندلسي بهدفين مقابل هدف.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يواصل السقوط ويخسر أمام إشبيلية في مباراة عصيبة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يواصل السقوط ويخسر أمام إشبيلية في مباراة عصيبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).