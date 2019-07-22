تجاعيد الجبين بعد سنّ الـ 30 تشير للإصابة بهذه الأمراض

2019/07/22 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..حالة كثير من أعضائنا تعكس حالة صحتنا سلبا أو إيجابا، فظهور التجاعيد على الجبين بعد سن الثلاثين علامة على الإصابة بأمراض القلب والكبد.تظهر التجاعيد على الوجه عادة بعد سن الثلاثين، بسبب انخفاض إنتاج الجسم لبروتينات الكولاجين والإيلاستين.ومع ذلك بينت بعض الدراسات أن هذه التجاعيد قد تشير إلى أمراض جدية أيضا.ووفقاً […]

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