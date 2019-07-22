ظريف لسي إن إن: لا يمكن تجاهل عدم وقوع كارثة في المنطقة

2019/07/22 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على ضرورة العمل لتجنب حدوث كارثة في المنطقة التي لا يمكن تجاهل عدم وقوعها

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع قناة “سي إن إن” الأميركية، حيث أوضح أن الإيرانيين يعتقدون بأن ترمب لا يريد حربا في المنطقة ولا يريد تغيير النظام، ولكن هذه ليست رغبة من حوله، مبينا أن ترمب يستطيع إيجاد آلية للسلم والاستقرار الدوليين عبر الاتفاق والتفاهم بدلا من المواجهة.

وأكد ظريف، أن إيران لن تفاوض بشأن قوتها الدفاعية، ولن تتخلى عن برنامجها الصاروخي، عازيا ذلك الى استمرار دول المنطقة بشراء معدات وأسلحة.

وأضاف، أن بلاده ستبيع النفط ولن تفصح عن كيفية ذلك، وأن سوق النفط العالمية لن تصمد دون النفط الإيراني بحسب تعبيره.

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