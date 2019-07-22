الاراضي المحتلة: هدم ست بنايات ومنزل جنوبي القدس

2019/07/22 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..هدمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين ست بنايات ومنزلا تابعة للفلسطينيين في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوبي القدس، بمحاذاة السياج العسكري على مشارف المدينة.ووسط احتجاجات فلسطينية وانتقادات دولية، اقتحمت القوات الإسرائيلية بأعداد كبيرة حي وادي الحمص لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بحجة “قربها من الجدار الأمني في المنطقة”، […]

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