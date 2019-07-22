2019/07/22 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تبدأ أعراض نقص فيتامين B12 بـ 3 علامات خفية يجب الحذر منها، ذلك أن عدم علاج النقص الحاصل في الوقت المناسب قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.ويمكن أن يتطور نقص فيتامين B12 إذا لم يحصل الجسم على ما يكفيه من الأطعمة المستهلكة.ويعد هذا الفيتامين ضروريا لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 3 علامات خفية لنقص فيتامين حيوي في الجسم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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