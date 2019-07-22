الصناعة تعيد تأهيل وتشغيل ماكنة غزل سويسرية بجهود ذاتية

2019/07/22 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن تمكن الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن من إعادة تأهيل وتشغيل ماكنة غزل سويسرية المنشأ بجهود ذاتية.وقال مدير عام الشركة رياض عبد الحسين شاغي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “فريق عمل من قسم الغزل التابع الى مصنع نسيج وحياكة واسط بإعادة […]

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