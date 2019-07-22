أحد أباطرة شركات توظيف الأموال الفارين من مصر حياتي مرعبة وعايش في الحمام

2019/07/22 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رجل الأعمال المصري أشرف السعد الهارب إلى لندن منذ 21 عاما عن مروره بأزمة صحية، مؤكدا أنه يعاني من مرض يجعله يقيم دائما في “الحمام” حسب تعبيره.وقال في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “بقالي سنين كل يوم والتاني عملية ومستشفى ودكاترة لكن موضوع استئصال جزء من البروستاتا ده موضوع صعب جدا وربنا

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