2019/07/22 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني، اليوم الإثنين، أن المخدرات تجاوزت تجارة النفط والسلاح في المحافظة، محملاً “الاختباء الحكومي” مسؤولية ذلك.وقال السكيني في مقابلة مع قناة الشرقية، تابعها المركز الخبري الوطني NNC، إن “تجارة المخدرات اصبحت اكثر رواجاً من تجارة النفط والسلاح”، ووضح أن “المخدرات افضل ملف لرفد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السكيني: تجارة المخدرات تجاوزت النفط والسلاح في البصرة المركز الخبري الوطني.

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