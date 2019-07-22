2019/07/22 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه البرلمان الى إصدار قرار يقضي بتجريد القادة العسكريين والأمنيين من جنسيتهم الأجنبية ومنع سفرهم الى الخارج بغير عمل رسمي. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، فالح العيساوي، إن “موضوع الجنسية يشمل كل المسؤولين الموجودين في الدرجات الخاصة، ولكن السياسي شيء والعامل في الأجهزة الامنية شيء آخر، اذ إنه من غير المنطقي أن يكون أحدهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجه برلماني لإصدار قرار يجرد القادة العسكريين وأصحاب الدرجات من جنسيتهم الأجنبية ومنع سفرهم النعيم نيوز.

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