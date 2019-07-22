الاحتلال الإسرائيلي يشرع بهدم منازل حي وادي الحمص في القدس

2019/07/22 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، بهدم عشرات الشقق السكنية في حي وادي الحمص بصور باهر جنوب القدس المحتلة، وذلك بعد محاصرة الحي ليلاً، وسط احتجاجات فلسطينية ودولية.

وتحركت جرافات يرافقها مئات من الجنود والشرطة الإسرائيلية، ليلاً، إلى بلدة صور باهر الفلسطينية على مشارف القدس الشرقية، تمهيداً لبدء عمليات الهدم.

ويوم أمس الأحد، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، طلب تأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية، تقع في حي وادي الحمص.

وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالي الحي لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم في الثامن عشر من الشهر الجاري، وعليه فإن قرار الهدم الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا هو ساري المفعول.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح الأحد، حي وادي الحمص، وقامت بتصوير الشوارع والبنايات تمهيداً لهدمها.

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