مسعى نيابي الى منح الطلاب مبالغ تصل لـ 50 الف كل شهرين

2019/07/22 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد النائب كاظم الصيادي، الاحد، وجود مساع نيابية لادراج منحة الطلبة في الموازنة.

وقال الصيادي بيان وصل “النوز نيوز” نسخة منه ان”ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻗــﺮ ﻣﻨﺬ اﻟــﺪورة البرلمانية اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اذ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ 30 اﻟــﻒ دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ المرحلة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و50 اﻟﻔﴼ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ المتوسطة والاعدادية”.

واضاف، ان “تلك المبالغ تأتي ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﺮب وإعانة ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ أبناؤها ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻤﺪارس ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮز المادي”.

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