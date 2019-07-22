وفاة منتسب بقوات ’’سوات’’ يعمل ضمن حماية شبكة الاعلام العراقي

2019/07/22 | 09:40

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بغداد اليوم - بغداد

توفي منتسب بقوات التدخل السريع "سوات" التابعة لوزارة الداخلية ، الاثنين 22 تموز 2019 ، ...





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