Firefox يوفر حماية أفضل للمستخدمين

2019/07/22 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوّرت شركة “موزيلا” متصفح Firefox في السنوات الأخيرة ليصبح أسهل استخداما، وأكثر أمانا من ناحية الحفاظ على بيانات المستخدمين وتبعا للخبراء في “موزيلا” فإن النسخ الجديدة من Firefox باتت توفر حماية أكبر لبيانات المستخدمين وأجهزتهم، وتحمي الحواسب من خطر استغلالها في “التنقيب الإلكتروني” للعمليات المشفرة cryptominers، دون أن يعلم صاحب الحاسب بذلك.كما أشاروا إلى

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