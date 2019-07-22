2019/07/22 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمن النيابية: الحكومة لم تمنح تركيا الأذن بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن الحكومة الاتحادية لم تمنح

الجانب التركي الأذن بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي

البلاد.

واوضح عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح ان التوغل التركي الأخير

داخل الأراضي العراقية تم بالاتفاق مع حكومة إقليم كردستان وليس مع

الحكومة الاتحادية .وأضاف أن حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية انتهاك

القوات التركية لسيادة العراق وتنفيذ العمليات العسكرية داخل اراضيه

كونها المسؤول الأول عن حماية الحدود مع تركيا”، واشار الزيادي الى

أن حكومة الإقليم ترفض السماح للجنة الأمن والدفاع النيابية

والحكومة الاتحادية بالتدخل لردع التوغل التركي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: الحكومة لم تمنح تركيا الأذن بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: الحكومة لم تمنح تركيا الأذن بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).