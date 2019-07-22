2019/07/22 | 09:41

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الإحتلال الإسرائيلي يبدأ بهدم 100 شقة في القدس المحتلة

بدأت سلطات الإحتلال الإسرائيلي بهدم 100 شقة للفلسطينيين في حي وادي

الحمص بالقدس المحتلة.واقتحم المئات من جنود الاحتلال برفقة آليات وخبراء متفجرات حي وادي

الحمص بقرية صور باهر لهدم المنازل.وقال مراسل العالم في القدس المحتلة خضر شاهين إن سلطات الاحتلال تزعم

ان هذه المنازل تشكل تهديدا امنيا للكيان كونها قريبة من جدار الضم

والتوسع العنصري.وأضاف أن اليوم سيتم تشريد عشرات العائلات واصفا ما يجري في وادي

الحمص بقرية صور باهر تطهيرا عرقيا.ومنعت قوات الاحتلال الاسرائيلي الصحفيين من الدخول الى المنطقة لدى

شروعها بهدم الشقق.

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