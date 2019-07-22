2019/07/22 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس ﺣــﺪدت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﻋﺪ اﻋــﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺪور اﻻول لمرحلة اﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي، لافتة إلى أنها ستكون قبل حلول عيد الأضحى.وﻗــــــــﺎل ﻣــــﺼــــﺪر ﺧـــــــﺎص ﻓـــــﻲ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟــــﺪاﺋــــﻤــــﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑــﺎﻟــﻮزارة لصحيفة الصباح الرسمية، ان “الفاحصين ﻓــﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺤﺺ اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻻﻋــﺪادﻳــﺔ اﻛــﻤــﻠــﻮا ﺧــﻼل المدة الماضية، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ المواد اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟــﺴــﺎدس اﻻﻋـــــﺪادي ﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد نتائج السادس الاعدادي وكالة خطوة برس.

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