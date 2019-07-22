2019/07/22 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج، عن تأمين القوات الامنية الطريق امام الحجاج العراقيين المؤدي الى منفذ عرعر الحدودي.

وقال رزيج لـ "العهد

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