مقتل 32 شخصا شمالي الهند والسبب

2019/07/22 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت الصواعق والأمطار الموسمية والعواصف الرعدية 32 شخصا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وذكرت قناة NDTV التي أوردت

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