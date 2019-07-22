2019/07/22 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء الثامن في الحشد الشعبي ، الاثنين ، على مضافة لداعش تحوي أسلحة ومؤن غذائية ومتفجرات جنوب غرب الطارمية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” قوات الحشد الشعبي شرعت باليوم الثالث من عمليات ارادة النصر الثانية لملاحقة فلول داعش وتطهير مناطق شمالي بغداد “، لافتا الى ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 8 بالحشد يعثر على مضافة لداعش تحوي أسلحة ومؤن غذائية ومتفجرات جنوب غرب الطارمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 8 بالحشد يعثر على مضافة لداعش تحوي أسلحة ومؤن غذائية ومتفجرات جنوب غرب الطارمية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 8 بالحشد يعثر على مضافة لداعش تحوي أسلحة ومؤن غذائية ومتفجرات جنوب غرب الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).