النزاهة النيابية تدعو الى فتح ملفات فساد شركة “اونا اويل” وحجز ممتلكات الجبوري

2019/07/22 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة بفتح ملفات فساد شركة (اونا اويل) وحجز املاك وأموال احمد طالب الجبوري الشخص الاول والمدبر لهذه الصفقة.وقال رئيس اللجنة، علي الصجري، في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه: “ادعو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة الوطنية […]

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