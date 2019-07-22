السويد تبدء بتطبيق القانون المؤقت الجديد للجوء

2019/07/22 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السلطات السويدية بتطبيق القانون المؤقت “الجديد” للجوء، مبينة أن أحد أهم التغييرات فيه تتعلق بـ”لّم الشمل”، وأن سريان مفعول القانون قد “بدء بالفعل”.وقال كبير الموظفين القانونيين في المصلحة فريدريك بيغير، “لقد عملنا بشكل مكثف لتحضير العمل بالقانون الجديد”، وكان البرلمان السويدي قد قرر في يونيو الماضي، تمديد القانون المؤقت للجوء لمدة سنتين.وبحسب […]

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