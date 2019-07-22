الحشد يعثر على مضافة لـ”داعش” تحوي أسلحة ومؤن غذائية ومتفجرات بالطارمية

2019/07/22 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوة من اللواء الثامن في الحشد الشعبي ، الاثنين ، على مضافة لتنظيم “ داعش” الإجرامي تحوي أسلحة ومؤن غذائية ومتفجرات جنوب غرب الطارمية.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن ” قوات الحشد الشعبي شرعت باليوم الثالث من عمليات ارادة النصر الثانية لملاحقة فلول داعش وتطهير مناطق شمالي بغداد”.[…]

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