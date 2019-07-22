2019/07/22 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفتتح أمانة بغداد , اليوم الاثنين , متنزه 14 تموز في مدينة الكاظمية المقدسة الذي يعد أقدم المرافق الترفيهية في العاصمة بـعـد أن إنتهت مـن أعـمـال التأهيل والإدامـة لـه بحلة جديدة تحاكي التجدد والحداثة.وقال الـناطـق الإعلامي باسـم الأمانة حكيم عبد الزهرة فـي تصريح صحفي له , إن ” الأمـانـة ومـنـذ منتصف الـعـام المـاضـي، نـفـذت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أقدم منتزه في بغداد بحلة جديدة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أقدم منتزه في بغداد بحلة جديدة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أقدم منتزه في بغداد بحلة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).