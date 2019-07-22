الانواء الجوية : طقساً حاراً شديداً للايام الأربعة المقبلة وحتى يوم الجمعة

2019/07/22 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين, طقساً حاراً وشديد الحرارة في الأيام الأربعة المقبلة وحتى يوم الجمعة.وذكر بيان للانواء الجوية تلقت وكالة /بدر نيوز/ نسخة منه، ان “طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية مشمساً وحاراً وترتفع درجات الحرارة قليلاً، ويكون مشمساً شديد الحرارة مع […]

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