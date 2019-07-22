مخترقون يصلون لمعلومات من سيرفر المخابرات الروسية

2019/07/22 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت مجموعة القرصنة الإلكترونية “0v1ru $” جزءا من البيانات التي توصلت إليها الأسبوع الماضي، وكانت المجموعة تسللت إلى خوادم SyTech مقاول وكالة الاستخبارات الروسية .واستطاعت المجموعة خرق خادم “Active Directory” الخاص بالشركة وسرقوا 7.5 تيرابايت من البيانات، كشف المتسللون عن عدد من المشاريع التي كانت “SyTech” تعمل عليها لصالح المخابرات الروسية منذ عام […]

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