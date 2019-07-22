2019/07/22 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد الخبير الأمني أحمد الشريفي، اليوم الاثنين، تعرض معسكر الشهداء التابع للحشد الشعبي لضربتين جويتين، لافتا إلى أن الضربة الموجهة للمعسكر “نوعية” واكبر من امكانيات داعش.وقال الشريفي في مقابلة مع قناة دجلة، تابعها المركز الخبري الوطني NNC، إن “العراق هو العقدة الاستراتيجية للولايات المتحدة ولن تتخلى عنه مطلقاً”.وتابع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير أمني: معسكر الشهداء تعرض لضربتين جويتين المركز الخبري الوطني.

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