2019/07/22 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقال 17 جاسوسا مدربا من قبل CIA في إيران وإصدار حكم الإعدام بحق بعضهم

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن اعتقال 17

"جاسوسا" قالت إنهم تلقوا تدريبات من قبل CIA الأمريكية وتم إصدار

أحكام بالإعدام بحق عدد منهم.

ونقلت وكالة أنباء فارس صباح اليوم، عن مسؤول في وزارة الاستخبارات

قوله إن السلطات الإيرانية "حددت هويات 17 جاسوسا دربتهم وكالة

الاستخبارات المركزية الأمريكية، وكانوا متواجدين في مناطق حساسة

داخل البلاد".

وأضاف المسؤول الاستخباراتي الإيراني أنه تم إصدار أحكام بالإعدام

على بعض "هؤلاء الجواسيس باعتبارهم مفسدين"، مشيرا إلى أن الوزارة

ستوزع في وقت لاحق من اليوم شريط فيديو حول هذه القضية.

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