2019/07/22 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف عضو مجلس محافظة الأنبار هلال الكربولي، اليوم الاثنين، أن تنظيم داعش بدأ بتوزيع المنشورات على أهالي الرطبة بعد انسحاب القوات الأمريكية بشكل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار.. داعش يوزع منشورات تهديدية بعد انسحاب أمريكي مفاجئ من الرطبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار.. داعش يوزع منشورات تهديدية بعد انسحاب أمريكي مفاجئ من الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).