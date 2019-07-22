قراصنة يهاجمون سفينة كورية جنوبية قرب سنغافورة

2019/07/22 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

هاجم قراصنة سفينة كورية جنوبية قبالة سواحل سنغافورة، اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة بعض البحارة وسرقة أموال نقدية.

وأفادت وزارة المحيطات والثروة السمكية

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