الكشف عن مقترح لدمج قانوني النزاهة والكسب غير المشروع

2019/07/22 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن مقترح دمج قانوني النزاهة وقانون الكسب غير المشروع، عازية السبب إلى أن القانونين يشتركان بنفس المحتوى والمضمون في أغلب فقراتهما.وقال عضو اللجنة عبد الامير المياحي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “فكرة دمج القانونين تأتي لاشتراكهما بنفس الصفات والمحتوى لذلك تحاول اللجنة دمج القانونين كي لا تتشتت […]

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