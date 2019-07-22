اتفاق بريطاني فرنسي ألماني بشأن مضيق هرمز

2019/07/22 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولياتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على “العمل معاً من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز”.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث نُشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وذكر البيان أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اتفق، أيضاً، مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، خلال اتصال هاتفي، على أن “حركة الملاحة الآمنة للسفن في مضيق هرمز أولوية قصوى لدى الدول الأوروبية، وعلى ضرورة تجنب أي تصعيد محتمل في المنطقة”.

ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز لـ”عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية”.

وجاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوماً بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سورية لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أميركية وأوروبية.

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