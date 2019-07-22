رؤساء البرلمان العراقي يناقشون منعطفات العملية السياسية في ظل تصاعد الصراع بالمنطقة

2019/07/22 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادناقش رؤساء مجلس النواب العراقي، المنعطفات التي تمر بها العملية السياسية في ظل تصاعد الصراع في المنطقة.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجبوري استقبل، بمنزله في بغداد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب العراقي منذ عام 2005 “حاچم الحسني ومحمود المشهداني وإياد السامرائي وأسامة النجيفي”.

وأضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وما تمر به من منعطفات في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، وسبل تخفيف تداعياتها على البلاد”، مؤكدين على ضرورة “الحفاظ على العملية السياسية وتصحيح مساراتها بما ينعكس بشكل ايجابي على الوضع العام في البلاد ، والنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية”.

واشار البيان الى ان “الحاضرين ناقشوا ملف اجراء انتخابات مجالس المحافظات وأهمية الاسراع بحسم التعديلات على قانون الانتخابات، وضرورة البناء على الانجازات التي تحققت بتشريع عدد من القوانين المهمة التي نص عليها الدستور”.

وتابع البيان ان “اللقاء تناول ‏الأوضاع الأمنية والمستجدات الحاصلة في حزام بغداد ومنها منطقة الطارمية”، مشددين على ضرورة “التعاون بين القوات الأمنية والأهالي لضبط الأمن ومنع التنظيمات الإرهابية من العبث بأمن البلاد”.

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