2019/07/22 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير دائرة مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية، أن أحكاماً قضائية بعضها الإعدام قد صدرت بحق 17 جاسوساً تابعين للاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي ايه”.واوضح المسؤول بدائرة مكافحة التجسس أن الشبكة ضمت 17 عميلاً تابعا للاستخبارات المركزية الاميركية CIA.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحكام بالإعدام بحق جواسيس للـ (CIA) في ايران النعيم نيوز.

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