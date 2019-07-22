2019/07/22 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي في البرلمان ستار الجابري، أن البرنامج الحكومي هو خارطة عمل حكومة عادل عبد المهدي.وقال الجابري في برنامج على قناة دجلة، تابعه المركز الخبري الوطني NNC، إن “لجنة مراقبة الأداء الحكومي معنية بالتقييم الرقمي والاكاديمي”.وأضاف أنه “لا علاقة لها بالتقييم الشعبوي”.وذكر الجابري […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة مراقبة الأداء الحكومي النيابية: لا علاقة لنا بالتقييم الشعبوي المركز الخبري الوطني.

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