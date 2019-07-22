منتخب الناشئين للملاكمة يستعد للمشاركة في بطولة اسيا

2019/07/22 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك منتخب العراق للناشئين بالملاكمة في بطولة آسيا التي ستقام منافساتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر تشرين الأول المقبل.

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