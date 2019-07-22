2019/07/22 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ايران تتبنى استراتجية جديدة لزيادة توريد الكهرباء للعراق

تأریخ التحریر: : 2019/7/22 10:21

• 5 مرة مقروئة

يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تتبنى استراتجية جديدة لزيادة توريد الكهرباء للعراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تتبنى استراتجية جديدة لزيادة توريد الكهرباء للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).