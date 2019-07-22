بالوثيقة.. المدارس التي حصلت على المراكز العشرة الاوائل في العراق للدراسة المتوسطة

2019/07/22 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن اسماء المدارس التي حصلت على المراكز العشرة الاوائل في العراق للدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2018/2019.



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