2019/07/22 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأثنين، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1201 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و100 دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت: سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي النعيم نيوز.

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