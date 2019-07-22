2019/07/22 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن مقترح دمج قانوني النزاهة وقانون الكسب غير المشروع، عازية السبب ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن مقترح لدمج قانوني النزاهة والكسب غير المشروع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن مقترح لدمج قانوني النزاهة والكسب غير المشروع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).