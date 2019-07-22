العابد: إيران شكلت الحكومة العراقية وهي من تتحكم فيها

2019/07/22 | 10:26

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بغداد:سومر نيوز

أكد الباحث في الشأن السياسي غانم العابد، الاحد، أن الوضع الحالي هو بداية الحرب الباردة بين امريكا وايرا...

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