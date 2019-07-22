2019/07/22 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً الى بغداد.ونقلت صحيفة “الصباح” الحكومية عن عضو اللجنة أمجد العقابي قوله إن “الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة من وزارتي النفط في كل من حكومتي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة ستباشر التنسيق لتسليم أربيل 250 ألف برميل نفط يومياً لبغداد وكالة خطوة برس.

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