2019/07/22 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مهندس بحقل الشرارة إن الحقل النفطي الليبي استأنف الإنتاج بنصف طاقته، الاثنين، بعد توقفه منذ يوم الجمعة بسبب إغلاق صمام.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان إن الصمام جرى إصلاحه مساء أمس الأحد مما سمح بضخ النفط مجددا إلى ميناء الزاوية.

وأضافت المؤسسة أن الإغلاق تسبب في خسارة إنتاج بنحو 290 ألف برميل يوميا بقيمة تُقدر بواقع 19 مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهندس: استئناف إنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي بنصف طاقته) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهندس: استئناف إنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي بنصف طاقته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).