لليوم السادس.. الحشد يستنفر قواته لتأمين قوافل الحجاج عبر عرعر

2019/07/22 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن اللواء 26 في الحشد الشعبي، الاثنين، عن استنفار قواته لتأمين قوافل الحجاج عبر منفذ عرعر الحدودي، مبينا انه تم تأمين أكثر من 200 كم من طريق عرعر الذي تمر من خلاله قوافل حجاج بيت الله الحرام.وقال المسؤول في اللواء نجم عبد الله علي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه ” لليوم […]

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