الحشد يعلن نتيجة غير متوقعة في قضية قصف معسكر امرلي: لم يكن استهدافاً عسكرياً

2019/07/22 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت لجنة التحقيق المركزية المرسلة من هيئة الحشد الشعبي ،اليوم الأحد، عن نتائج التحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء التابع للهيئة الذي يقع قرب مدينة آمرلي.وأكد تقرير اللجنة المتخصصة الذي اطلعت عليه “يس عراق”، أنّ ‘التحقيقات التي أُجريت قد أثبتت أن الانفجار لم يكن استهدافا عسكريا نتيجة طائرة مسيرة او صاروخ موجه […]

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