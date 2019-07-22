2019/07/22 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تحالف المحور الوطني عبد الله الخربيط، اليوم الأثنين، أن مقترحات قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية تم وضعها بالاتفاق مع رؤساء الكتل السياسية، لافتا إلى أن القانون سيطرح في جلسة مجلس النواب اليوم بعد الساعة الواحدة ظهرا للتصويت عليه.وقال الخربيط للمركز الخبري الوطني “NNC”، إن “جدول اعمال […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يصوت على قانون انتخابات المحافظات اليوم المركز الخبري الوطني.

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