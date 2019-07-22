رؤساء البرلمان يناقشون المنعطفات التي تمر بها العملية السياسية

2019/07/22 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، الاثنين، أن رؤساء البرلمان منذ 2005 ولغاية الان ناقشوا المنعطفات التي تمر بها العملية السياسية، فيما شددوا على ضرورة التعاون بين القوات الأمنية والأهالي لضبط الأمن.وقال المكتب في بيان تلقى النعيم نيوز، نسخة منه أن “رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري استقبل يوم امس في منزله ببغداد رئيس …

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