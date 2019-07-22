ايران تعلن تبني استراتجية جديدة لزيادة تصدير الكهرباء للعراق

2019/07/22 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المدير التنفيذي لشركة كهرباء المنطقة الغربية في ايران علي اسدي، الاثنين، عن إستراتيجية جديدة لزيادة الصادرات الكهرباء للعراق.وقال اسدي في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “شركة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء “توانير” التابعة لوزارة الطاقة الايرانية تبنت استراتيجية جديدة لرفع حجم تصدير الكهرباء للعراق”.وأضاف، أنه “ومع رفع طاقة الانتاج وتطوير […]

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