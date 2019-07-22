2019/07/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الإثنين، بمنع عجلات الدولة والارتال العسكرية من السير عكس الاتجاه.وقالت مديرية المرور العامة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه كل الوزارات والدوائر وخاصة الأرتال العسكرية بالالتزام العالي، ويمنع منعا باتا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يوجه بمنع العجلات الحكومية من المخالفات والرونغ سايد وكالة خطوة برس.

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