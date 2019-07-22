2019/07/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت نجدة بغداد اليوم الاثنين إلقاء القبض على منتحل صفة ضابط في الكرخ.وذكرت نجدة بغداد في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه اليوم انه “اثناء اجراء ممارسة امنية لدوريات نجدة سيطرات الكرخ وبالتنسيق مع مديرية شؤون السيطرات تم القاء القبض على منتسب يحمل كتاب تخويل بإسمه ولكن برتبة مقدم “انتحال صفة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على منتحل صفة ضابط في الكرخ وكالة خطوة برس.

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